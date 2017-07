Dua Lipa : New Rules, un clip magnifique dévoilé pour illustrer son nouveau single 

Début juin Dua Lipa dévoilait son premier album, une oeuvre pop servie par sa voix unique et qui laissait présager un joli potentiel pour la jeune anglaise. Quelques mois auparavant, la chanteuse nous avait confié être obsédée par la mise en image de ses chansons. En deux ans, elle a ainsi déjà tourné une dizaine de clips dont deux pour son single, Be The One ! La chanteuse avait également plaisanté sur Twitter sur son envie de réaliser un "album visuel". Un peu plus d'un mois après le sublime clip de Lost In Your Light ( feat Miguel) et dans lequel Dua Lipa prenait littéralement son envol, l'artiste revient avec un clip tout aussi époustouflant pour illustrer son nouveau single, New Rules.

New Rules met en scène Dua Lipa entourée par une bande de copines qui tâchent de fixer des règles pour qu'elle oublie son ex. Dans un décor pastel d'un complexe hôtelier de Miami, la bande de filles se préparent avant d'entamer une chorégraphie au bord de la piscine. Le clip, réalisé par Henry Scholfield (réalisateur du clip de Lost In Your Light), offre aux fans de Dua Lipa un joli hymne girl power ! New Rules est le septième single extrait de Dua Lipa. La chanteuse sera en concert le 17 octobre au Yoyo (Paris), la billetterie est ouverte.