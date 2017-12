Dua Lipa dévoile la lyrics vidédo de New Rules 

Les artistes ont plutôt pour coutume de sortir leurs lyrics vidéo avant les clips officiels mais avec Dua Lipa on est jamais à l'abris d'une surprise ! L'anglaise a été la révélation de 2017 avec son titre New Rules, déjouant les pronostics et parvenant à se hisser au top du top des charts anglais. Le clip officiel qui l'accompagne devrait également finir dans le classement des vidéos musicales les plus vues de l'année. C'est donc à quelques jours de la fin de l'année que la chanteuse a décidé de dévoiler ce qui devrait être son ultime vidéo, la lyrics vidéo de New Rules. Une vidéo qui enregistre plus de 500 000 vues en moins de 48 h !

La lyrics vidéo de New Rules s'inspire largement du clip officiel. On y retrouve les flamands roses, fleurs et les lunettes portées par Dua Lipa dans la précédente vidéo, le tout stylisé avec des lettres en néon. Sortir la lyrics vidéo de New Rules quelques jours avant le nouveau classement Billboard Hot 100 est certainement très stratégique. Actuellement la chanteuse est 15ème des charts américains, elle pourrait continuer à grapiller quelques places avec cette lyrics vidéo. Finira-t-elle dans le top 5 d'ici la fin de l'année ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite, Time magazine a en tout cas déjà désigné New Rules comme LA chanson de l'année 2017 !