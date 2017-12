Dua Lipa : New Rules, chanson de l'année selon Time

Les top et classements de fin d'année vont se dévoiler pendant tout le mois de décembre. Chez VirginRadio.fr on a lancé les festivités en listant nos vingt chansons pop préférées de l'année avec Kesha, Lorde, Ed Sheeran ou encore Dua Lipa. Une artiste que l'on retrouve en tête du classement des dix meilleures chansons de 2017 selon Time. Le célèbre magazine d'information américain a choisi de couronner New Rules comme la meilleure chanson de l'année aux côtés de Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee), Bodak Yellow ( Cardi B), Bad Liar (Selena Gomez ) ou encore Feel It Still ( Portugal.The Man).

New Rules de Dua Lipa

New York de St Vincent

Despacito de Daddy Yankee & Luis Fonsi

Chanel de Frank Ocean

Biscuit Town de King Krüle

Feel It Still de Portugal. The Man

Bodak Yellow de Cardi B

Bad Liar de Selena Gomez

Story of OJ de Jay Z

Legends de Kelsea Ballerini

" Aucune année n'aura eu aussi désespérément besoin de nouvelles règles que 2017 (...) Dua Lipa les énumère dans un hit viral qui est aussi catchy que dynamisant. (...) C'est une chanson qui parle de la façon de ne pas se comporter après une rupture, bien sûr, mais c'est aussi un hymne à l'attention de soi à un moment où tant d'entre nous se sentent perdus" résume Time. La chanson a gagné en popularité grâce à un clip de toute beauté, et est venue sauver une année 2017 particulièrement moribonde pour les pop bangers. New Rules est actuellement 15ème du Billboard Hot 100 et ne cesse de grignoter semaine après semaine de nouvelles places dans le classement. Le début du règne de Dua Lipa ?