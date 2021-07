Dua Lipa : New Rules, 3 choses à savoir sur le morceau publié il y a 4 ans

Avant de cartonner dans le monde entier avec Future Nostalgia, Dua Lipa s'est fait connaitre avec son premier album. Cet opus éponyme regroupe quelques hits - tels que IDGAF, Blow Your Mind ou encore l'excellent New Rules qui, on le rappelle, énumère une liste de choses à ne pas faire pour éviter de revenir vers un(e) ex toxique après une rupture. Et justement, pour célébrer les quatre ans du titre (oui, déjà), voici pas moins de trois choses à savoir :

#1. Une liste

"L'idée, c'est de se tenir à distance d'une personne toxique", a expliqué l'artiste à la BBC : "Je m'impose des règles pour ne pas retourner vers cette personne". Et ça, le refrain le met parfaitement en avant : "numéro un, ne répond pas au téléphone", chante Dua Lipa.

"C'est la chanson de rupture que j'aurais voulu entendre lorsque j'ai quitté quelqu'un", Dua Lipa.

#2. Numéro un pour le Time

Le morceau a été classé n°1 sur la liste des meilleures chansons de 2017 du magazine Time. " 'New Rules' fonctionne si bien parce qu'il est à la fois élégant et stratifié : En tant que fantasme d'évasion de girl-power, c'est un triomphe, mais en tant que cri de ralliement pour contrer le statu quo, c'est encore mieux", pourra t-on lire dans les colonnes du magazine.

#3. Interviewée par Katy Perry

Pour le magazine V, Dua Lipa a répondu aux questions de Katy Perry en personne. Evoquant le clip, l'interprète de Love Again dira : "Pour "New Rules", je n'avais aucune idée de la direction que je voulais prendre. Certains réalisateurs m'ont envoyé des idées, mais rien ne me plaisait. Entre-temps, j'ai vu une photo d'une [ancienne] campagne de Gianni Versace avec Naomi Campbell dans le dos de [Kristen McMenamy]. J'ai adoré les couleurs, la façon dont elle était tournée et le message selon lequel les filles prennent soin les unes des autres. Au départ, "New Rules" semblait être une chanson triste, même si elle est optimiste. C'était bien de la changer en une routine avec des amis si vous traversez une rupture ou tout autre type de problème."

Quatre ans après sa sortie, New Rules n'a pas pris une ride. Et, maintenant qu'on y pense, on est bien content que Dua Lipa nous ait offert une chanson de rupture.