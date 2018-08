Dua Lipa magistrale, Kaleo surprenant, Petit Biscuit électrique... Retour sur un premier jour d'exception au Sziget Festival 2018

Ça y'est, Virgin Radio est à Budapest ! Comme on vous le disait hier, Virgin Radio vous emmène au coeur de Sziget Festival 2018 notamment avec les performances de Dua Lipa, Petit Biscuit ou bien Kygo. Il a fait beau et chaud pour cette première journée des festivités ! On est d'abord allés du côté de la main stage pour retrouver Kaleo, le groupe islandais à l’origine du très puissant "Way Down We Go". Pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe ou qui l’a juste entendu sur nos ondes, Kaleo est un groupe originaire d'Islande. Après s’être fait remarqué en reprenant la chanson "Vos i Vaglaskogi", le groupe attire de plus en plus l’attention en dépassant les 23 millions d’écoutes sur Spotify avec son morceau "All The Pretty Girls". Après un premier album éponyme sorti en 2013, les quatre amis s’installent à Austin, Texas où ils signent avec Atlantic Records. Vous pouvez deviner le reste… Ils enregistrent leur excellent second opus A/B où y figure "Way Down We Go", chanson qui les aura aider à conquérir le monde.

Dès leur entrée sur scène, on se rend compte rapidement que le set des islandais est bien rodé. Pour cause, ils tournent dans le monde entier avec leur dernier album A/B depuis plus deux ans. C’est tout en simplicité que le groupe exécute sa performance. Il faut dire qu’avec Kaleo, on revient aux origines même de la musique blues avec une touche de modernité rock. Kaleo n’a pas besoin d’artifices pour plaire. Les islandais ont tout pour eux : la voix puissante de JJ, des mélodies qui donnent la chair de poule ou bien encore des riffs électriques et incisifs. On s'est ensuite dirigés du côté de la scène A38 pour découvrir les groupes anglais émergents, Slaves et Wolf Alice.

Petit récap de notre première journée au @SzigetOfficiel en vidéo! Nous sommes prêts à vous faire vivre cette deuxième journée qui s'annonce très chaude! #VirginRadiodesFestivals pic.twitter.com/HL0Vu2o1iN — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 13 août 2018

Direction la main stage pour retrouver Liam Gallagher. Le Sziget Festival a frappé fort en invitant le membre d'Oasis qui a ravi tous les fans présents puisqu'il a interprété des classiques du répertoire du groupe comme "Morning Glory", "Whatever", "Supersonic", "Wonderwall" et "Live Forever". Il est enfin temps d'accueillir Dua Lipa, la tête d'affiche de ce dimanche ! La sensation pop britannique a donné une performance des plus solaires mêlant chant et danse ainsi que messages forts. Dua a interprété tous ses plus grand tubes notamment "New Rules", "One Kiss" sa collaboration avec Calvin Harris, "IDGAF" et "Scared To Be Lonely" son featuring avec Martin Garrix. Pour ce premier show en tant que tête d'affiche, Dua Lipa qui est en pleine préparation de son second album en a fait rêver plus d'un.

On a terminé notre journée du côté de l'A38 où Petit Biscuit a littéralement électrisé la foule. À peine arrivé sur scène, le DJ Français annonce la couleur. Il anime la foule et arrive à fédérer la foule. Retrouvez Petit Biscuit en interview Virgin Radio à 12h sur nos ondes.