Dua Lipa lance le début de sa tournée mondiale à Miami (VIDEOS)

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle vient tout juste de se séparer de son petit-ami, la chanteuse britannique révélée grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la jeune femme est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques dont le célèbre parfum Libre de Saint Laurent. Une visibilité mondiale qui semble aller de pair avec son succès dans l'Hexagone. Pour preuve, le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) confirmait il y a quelques mois que le dernier album de Dua Lipa était certifié double disque de platine avec 200 000 équivalents ventes, dont 50 000 proviennent d'exemplaires physiques. Inutile également de rappeler le succès que cette dernière a rencontré avec la sortie de Fever, en collaboration avec son amie la chanteuse Angèle.

Mais pour l'heure, c'est à Miami lors du premier concert de son Future Nostalgia Tour que Dua Lipa a mis le feu à la scène du FTX Arena. Accompagnée de Lolo Zouaï pour faire sa première partie, la star britannique a offert un show mémorable aux milliers de personnes venues l'applaudir. Ces derniers ont ainsi pu danser sur ses plus grands tubes tels que Levitating, New Rules ou encore Don't Start Now. Vêtue de plusieurs combinaisons épousant à merveille les formes de son corps, Dua Lipa était absolument lumineuse en défendant pour la première fois son album au succès retentissant. Petit plus, la chanteuse a interprété son titre Fever avec des images inédites d'Angèle sur grand écran. Un extrait que l'artiste belge a reposté ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be The One

We're Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

Club Future Nostalgia Medley

One Kiss

Electricity

Hallucinate

Cold Heart

Levitating

Future Nostalgia

Don’t Start Now

.@DuaLipa slays opening night of the Future Nostalgia Tour in Miami. ???? https://t.co/IUHt8uzQpX — Pop Crave (@PopCrave) February 10, 2022

AND I WILL NEVER RECOVER pic.twitter.com/CoLWPbBuci — abbie ୨୧ (@arigelic) February 10, 2022

Petit filouuu in Miami ❤️‍???? love you @DUALIPA https://t.co/CzFeYkDQT5 — Angèle Angèle (@angele_vl) February 10, 2022

Pour continuer d'écouter Dua Lipa et le meilleur des artistes Virgin Radio, rendez-vous sur nos web radios !