Dua Lipa : La version Deluxe de Future Nostalgia arrive bientôt... avec des duos incroyables !

Dans une récente conversation qu'elle a eu sur Instagram Live avec Capital Official, Dua Lipa a confirmé son intention de sortir une version de Deluxe de son nouvel album Future Nostalgia, très bien reçu par les critiques. Une information qui n'est pas vraiment pour étonner les fans puisque ces derniers s'attendaient à un duo avec Normani intitulé If It Ain't Me. "Oui, il y en aura une", a affirmé la chanteuse britannique avant de préciser : "J'essaie de comprendre. Je suis excité. J'ai quelques chansons que j'ai retenues et je suis vraiment excité que tout le monde puisse les entendre."

.@DuaLipa confirms plans for a deluxe version of ‘Future Nostalgia.’ pic.twitter.com/rKRhPMrYjE — Drew Howard (@drewhoward20) April 2, 2020

Concernant une possible collaboration avec Miley Cyrus, là-encore la jeune femme a décidé d'être transparente lors de son intervention sur les réseaux sociaux. "Nous ne sommes pas sûres que la chanson que nous voulions sortir soit la bonne, alors maintenant elle est en quelque sorte en attente", précise la jeune femme. "Peut-être que nous allons faire quelque chose de différent, nous ne sommes pas sûres. Il y a une chanson, mais je ne sais pas si c'est LA chanson". Autant d'informations qui devraient ravir les fans des deux artistes même si rien a officiellement été annoncé pour le moment.