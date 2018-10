Dua Lipa : Kiss and Make Up, sa collaboration avec le groupe de K-Pop, Blackpink

La K-Pop est en vogue et s'installe ans nos oreilles avec pertinence. En témoigne l'engouement autour des BTS, par exemple qui rappelons, sont les premiers du genre à gagner un Billboard Award dans la catégorie "meilleur artiste social". Et pour cause, leur fan base est gargantuesque! Dua Lipa a donc choisi de surfer sur la vague et s'est entouré du groupe Blackpink sur son morceau Kiss and Make Up. Habituée des collaborations de taille, notamment avec Calvin Harris sur One Kiss, Matin Garrix sur Scared To Be Lonely ou encore Electricity avec Silk City (Mark Ronson et Diplo), il n'est donc pas surprenant de la voir courtiser la k-pop. Dua Lipa est sur tous les fronts et ce n'est pas pour nous déplaire !

Kiss and Make Up est donc l'occasion pour la chanteuse britannique de s'ouvrir au monde. Déjà bien encrée dans le paysage pop, le morceau ne fait que confirmer sa place de grande favorite. Énergique et entêtant, Kiss and Make Up n'est pas ce qu'on peut appeler un titre très recherché mais l'effet est immédiat. Les sonorités pop-electro mêlé à quelques influences dancehall font le travail à merveille et rend le titre plutôt dansant, ce qui confère une place assurée sur le dancefloor. Le titre fonctionne et on en attendait pas moins des Blackpink. Après tout, efficacité est synonyme de k-pop. On vous laisse découvrir le titre, ci-dessous.