Dua Lipa, Justin Bieber, Vianney... Découvrez où les artistes partent en vacances !

L'heure des vacances a sonné ! Si la pandémie du coronavirus a grandement changé la donne au niveau des départs en vacances, certains semblent avoir trouvé la solution. Que ce soit Dua Lipa dans les rues de New York ou Vianney se reposant sur fond de mer bleu azur, vos idoles essayent tant bien que mal de s'échapper quelques jours de leur quotidien. Alors que DJ Snake, Kungz et Zedd se dorent la pilule dans le sud de la France, Justin Bieber et Hoshi préfèrent se mettre au vert à la campagne. Des destinations toutes aussi tentantes les unes que les autres qui nous donnent encore plus envie de profiter de cet été un peu particulier. Et vous, dans quel endroit rêvez-vous d'aller ?

