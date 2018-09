Dua Lipa : IDGAF, le clip live à voir absolument dévoilé

Tout le monde s'accordera au moins sur une chose : Dua Lipa THE artiste de l'année. Avec son premier album sorti en 2017, la jeune femme s'est littéralement imposée ans les charts du monde entier, provoquant un véritbla raz-de-marée dans le paysage musical. Avec des morceaux comme New Rules, Blow Your Mind ou encore IDGAF, la chanteuse s'est révélée au grand public qui, aujourd'hui, se l'arrache. Pour preuve, Dua Lipa a enchaîné les festivals cet été, passant même par le plus festival d'Europe (le Sziget Festival). On attend une réédition de son premier opus (déjà teasé par le morceau Electricity) mais en attendant, on vous invite à découvrir le clip "live" de IDGAF.

"Ce soir, c'est votre soirée. Ce soir, je veux que vous soyez vous-même, vraiment vous-même. Je veux que vous soyez la version de vous-même qui ne s'excuse pas et que ne laisse personne lui dire quoi que ce soit", dit-elle en introduction. "Cette chanson est pour vous !", lance t-elle ensuite à la foule avant de jouer le titre. Cette version nous donne un aperçu de ce e que sont les concerts de Dua Lipa : énergiques, bienveillants et où la cohésion est là. Si vous l'avez manquée en live, sachez qu'il faudra entendre encore un peu : son dernier passage à Paris remonte à juillet dernier, lors du Lollapalooza. Mais eh, on se console comme on peut !