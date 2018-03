Dua Lipa : IDGAF et New Rules en live pour Jimmy Kimmel (VIDEO)

Celle qui a brillé au Brit Awards en février dernier continue son marathon promo. Pas plus tard qu'hier, elle était sur le plateau de Jimmy Kimmel pour y interpréter IDGAF et New Rules - deux singles qui cartonnent dans les charts. Qu'elle soit seule ou accompagnée de Charli XCX, ALMA, MO et Zara Larsson, Dua Lipa sait occuper la scène. On ne va pas se mentir, sa présence est inégalable !

Que ceux qui voudraient la voir en live se rassurent, Dua Lipa passera par la France l'été prochain - lors du Lollapalooza Paris. La bonne nouvelle, c'est que les pass sont déjà en vente ! Outre-Atlantique, Dua Lipa continue son ascension puisque ces deux titres ont fait leur entrée dans le Top Hot 100 de Billboard. Belle performance, donc.