Dua Lipa : IDGAF, la chanteuse se dédouble dans un clip superbement chorégraphié 

Après le carton de New Rules, qui cumule aujourd'hui près de 900 millions de vues sur YouTube, Dua Lipa est devenu un véritable phénomène. Les internets l'ont transformée en mème, et toute la presse musicale s'est pressée pour l'interviewer. Cette anglaise d'origine albanaise aurait pu rester dans un entre-deux, celui des starlettes de la pop "connues mais pas trop". Mais en mettant en scène une solide sororité dans des tons pop et pastels pour le clip de New Rules, Dua Lipa décroche la place de n°1 dans les charts anglais. Celle qui est actuellement n°11 du Billboard Hot 100, grappillant semaine après semaine les places du classement de single américain, dévoile ce vendredi son nouveau clip : IDGAF. Vers un nouveau succès ?

New Rules marquait un tournant dans la clipographie de Dua Lipa. De la même façon que New Rules est devenu une sorte de guide pour se détacher d'un ex, IDGAF a le potentiel d'un hymne. Sur scène, avant d’interpréter ce titre, l'artiste dévoile une courte vidéo où les mots suivants apparaissent "Si vous souhaitez prendre part à la prochaine activité, s'il vous plaît, levez votre majeur en l'air !" La vidéo de IDGAF serait-elle une suite à New Rules ou une réinvention ? Si Dua Lipa mise toujours sur des couleurs pop, ici la mise en scène est réduite à une série de chorégraphies où deux équipes, menées par deux Dua Lipa, se font face. C'est très beau, bien chorégraphié, simple et surtout très énergique mais on est pas certain que la vidéo devienne aussi iconique que le clip de New Rules. La place qu'occupe Dua Lipa dans les charts américains actuellement devrait cependant offrir un joli coup de projecteur à ce nouveau clip.