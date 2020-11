Dua Lipa, Harry Styles, Taylor Swift... le palmarès des American Music Awards 2020 !

C'est LA cérémonie américaine par excellence : cette nuit se déroulaient ainsi les American Music Awards 2020, récompensant les plus belles performances de cette année pourtant si particulière. De nombreux artistes se sont ainsi retrouvés au Microsoft Theatre de Los Angeles (dans le respect des règles sanitaires, évidemment). Côté nominations, Justin Bieber, Taylor Swift et The Weeknd étaient en tête. Tout de suite, voici le palmarès :

Artiste de l'année - Taylor Swift

Nouvel artiste de l'année - Doja Cat

Artiste "social" favori - BTS

Clip favori - Taylor Swift, Cardigan

Artiste masculin favori - Justin Bieber

Artiste féminine favorite - Taylor Swift

Groupe ou duo favori - BTS

Album favori pop / rock - Harry Styles, Fine Line

Chanson favorite pop/rock - Dua Lipa, Don't Start Now

Artiste Favori rock alternatif - twenty one pilots

En juillet dernier, Taylor Swift dévoilait l'excellent Folkore, un album surprise. Porté par Cardigan, l'opus a battu des records, plaçant l'interprète de Shake it Off au sommet des classements. Elle repart avec pas moins de trois trophées (Artiste de l'année, Artiste Féminine Favorite et Clip Favori pour Cardigan). De son côté, Justin Bieber (qui aurait dû défendre son nouvel album sur scène cette année) repart avec le trophée d'Artiste Masculin Préféré. Bien que 2020 et la pandémie qui l'accompagne aient empêché les artistes de partir en tournée et de se produire sur scène, nombreux sont ceux qui, malgré tout, ont proposé des projets.

Et en parlant de projet justement, Fine Line (album dévoilé par Harry Styles en décembre 2019) a été sacré Album Favori Pop/rock. Dua Lipa (dont le single avec Miley Cyrus vient d'être dévoilé), repart -elle aussi- avec une récompense : Don't Start Now est la chanson favorite du public dans la catégorie Pop/rock.

La cérémonie s'est déroulée dans un contexte plus que particulier mais les Etats-Unis ont tenu à mettre la culture en avant cette nuit.