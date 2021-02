Dua Lipa : Future Nostalgia : The Moonlight Edition est disponible !

2021 s'annonce radieuse pour Dua Lipa : avec Future Nostalgia, l'artiste s'est définitivement imposée parmi les popstars les plus influentes. Celle qui a déjà travaillé avec Diplo, Angèle ou encore Miley Cyrus compte bien nous offrir une toute nouvelle version de son excellent album (dont le succès n'est plus à prouver). Ainsi, The Moonlight Edition nous propose quelques collaborations (Fever, Prisoner ft. Miley Cyrus) mais aussi et surtout, l'inédit We're Good - dont le clip est disponible.

Une fois de plus, Dua Lipa nous prouve qu'elle est là pour durer. Privée de scène en raison de la pandémie sanitaire, l'artiste nous offrait il y a quelques mois un live virtuel (Studio 2054) qui, nous en sommes sûrs, n'est que le premier d'une petite série. Peut-on attendre un livestream pour accompagner la sortie de cette réédition ? On l'espère en tout cas ! En attendant, on écoute en boucle We're Good.