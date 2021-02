Dua Lipa au sommet avec Levitating, elle annonce une surprise à ses fans ! 

2020 aura été son année : Dua Lipa a dévoilé il y a quelques mois l'excellent Future Nostalgia et depuis, elle ne cesse d'enchaîner les succès. Notamment porté par les efficaces Break My Heart et Don't Start Now, l'opus s'est imposé parmi les meilleurs de l'année 2020, faisant de Dua Lipa une artiste incontournable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin - bien au contraire. Alors que son dernier single (Levitating) est au sommet des charts US, l'artiste britannique compte bien nous offrir de nouveaux morceaux. Du moins, c'est ce qu'elle annonce sur Instagram :

"LEVITATING est dans le Top 5 US, de la nouvelle musique arrive bientôt !", s'est-elle ainsi exclamée. Privée de scène et de tournée mondiale en raison de la pandémie mondiale, Dua Lipa ne s'est pas laissée abattre : après nous avoir offert un album de remixes (où l'on retrouve l'immense Madonna), après un concert virtuel phénoménal, elle travaille maintenant sur la réédition de Future Nostalgia... autant vous dire qu'on a hâte.