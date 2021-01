Dua Lipa fait la couverture de Rolling Stone

2020 aura été une année compliquée et difficile pour l'industrie musicale. Privés de tournée, les artistes ont dû redoubler de créativité pour se ré-inventer. Et c'est justement le cas de Dua Lipa qui, avec son deuxième album (Future Nostalgia, sorti en avril dernier) a su s'imposer dans le paysage musical international. Avec cet album, l'artiste a su s'affirmer et surtout, elle a su faire de la disco-pop une référence. Bref, Dua Lipa a littéralement "sauvé" 2020 (comme diraient nos voisins américains) en nous offrant quelques hits calibrés (dont le très réussi Fever avec Angèle) et en donnant un concert virtuel d'anthologie. Pour la célébrer, le prestigieux magasine Rolling Stone lui a consacré sa Une. L'occasion de revenir sur son parcours mais aussi d'explorer tout ce qui peut passer par la tête de l'artiste.

Dua Lipa pour Rolling Stone

Mais s'il y a une chose dont Dua Lipa peut être fière, c'est d'avoir contribué à défendre la position des femmes dans l'industrie musicale. "Est-ce que tu te considères comme une Femme Alpha ?", lui a ainsi demandé le journaliste chargé de l'interviewer. "Est-ce que tu l'as intégré ?". Il ne faudra pas longtemps à la chanteuse pour répondre par l'affirmative. En quelques années, Dua Lipa a su mener sa carrière et devenir l'une des popstars les plus puissantes et influentes - et elle n'est pas prête de s'arrêter.

L'intégralité de l'interview est à retrouver ICI.