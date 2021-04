Dua Lipa et Elton John : Love Again au profit des patients atteints du VIH (VIDEO)

Ce week-end se déroulait ainsi la prestigieuse cérémonie des Oscars 2021, récompensant les films les plus prometteurs et réussis de ces derniers mois. Si, à Los Angeles, les actrices et acteurs ont foulé le tapis rouge, à Londres, Dua Lipa et Elton John ont interprété une magnifique version de Love Again. Vous le savez sûrement, tous les ans à l'époque des Oscars, Elton John organise un évènement au profit des patients atteints du VIH. Si vous avez manqué la performance des deux artistes, elle est à retrouver ci-dessous :

"Très cher Elton, merci de m'avoir invité à me produire à vos côtés hier soir", a ainsi écrit Dua Lipa sur Instagram. "C'est un véritable honneur et un rêve d'avoir fait cela avec vous pour une cause aussi incroyable. Je souris encore d'une oreille à l'autre et je n'oublierai jamais ce moment - surtout le fait de pouvoir chanter Bennie And The Jets et Love Again avec vous".

De son côté, Elton John ne tarit pas d'éloges : "Elle est l'un de mes artistes préférés en ce moment. Elle a remporté plusieurs Grammy Awards. Elle est vraiment la plus grande artiste au monde en ce moment et nous sommes honorés de l'avoir comme invitée spéciale". Les deux artistes ont uni leurs forces le temps d'une soirée, pour la bonne cause.