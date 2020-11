Dua Lipa et Angèle se confient sur Fever, leur duo évènement

Angèle et Dua Lipa, ensemble sur un morceau ? Deux monuments de la pop féminine actuelle sur un morceau ? On ne l'attendait pas et pourtant, on en avait besoin. Les deux artistes aux univers pourtant bien distincts nous ont offert Fever - parfaite représentation de leur talent. Mais, comment en sont-elles venues à collaborer ? Comment ont-elles travaillé, composé le morceau ? Si vous vous posiez toutes ces questions, sachez que pour Konbini, elles ont livré quelques réponses. Voyez plutôt :

Fever, chanson "libératrice et jouissive"

"Ça n'a pas été hyper évident parce qu'avec le Covid on n'a pas pu se rencontrer tout de suite donc a dû trouver des manières de communiquer. (...) On ne s'est pas rencontrées avant le clip, on a dû faire la musique à distance", explique ainsi Angèle. Elle poursuit : "J'étais très libre d'apporter mes idées, d'écrire le texte, de proposer du français, c'était très important pour moi". Au final, le français d'Angèle trouve parfaitement sa place dans le morceau.

De son côté, Dua Lipa confie que Fever "va à l'encontre des stéréotypes selon lesquels les femmes devraient rentrer tôt chez elles, parce qu'on leur fait craindre le harcèlement et les hommes. (...) Être entourée de plein d'autres femmes, c'est ça qui permet de se sentir en sécurité. Les femmes s'approprient beaucoup plus leur corps, leur sexualité, et leur identité en tant que femme sans se soucier du point de vue d'autres personnes. (...) On mérite d'être prises au sérieux".

Le clip de Fever est attendu pour le 6 novembre, 14h. Patience, donc. En attendant, le pari d'Angèle et de Dua Lipa est réussi : les deux artistes ont su offrir une collaboration parfaite, 100% Girl Power.