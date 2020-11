Dua Lipa et Angèle font leur entrée dans le Billboard Global 200 !

C'est probablement l'une des collaborations dont on a le plus entendues parler ces derniers temps. Et il y a de quoi. Quelques semaines après avoir annoncé la sortie totalement surprise de leur titre Fever, les deux chanteuses continuent de secouer le monde de la pop. Une rencontre que l'on ne s'était pas forcément imaginé entre ces deux stars de la pop, mais qui semblait pourtant inévitable. En effet, tandis qu'Angèle s'est imposée ces dernières années comme l'une des chanteuses francophones les plus talentueuses et rentables de sa génération, son acolyte Dua Lipa n'a rien à lui envier depuis le succès phénoménal de son album Future Nostalgia. Désormais, c'est à deux qu'elles ont décidé de squatter les classements du monde entier. À commencer par l'un des plus prestigieux, le Billboard Global 200, dont elles occupent désormais la 53ème position. Pour celles et ceux qui seraient passer à côté de ce morceau événement (même si on en doute fortement), voici une petite piqûre de rappel !

Alors que le clip de Fever cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube en moins d'une semaine, Dua Lipa et Angèle se sont également permises une entrée fracassante dans le Billboard Global 200, qui recueille les données des charts de plus de 200 pays à travers le monde ainsi que les ventes de disques, sauf aux États-Unis. Un joli coup d'éclat pour les deux chanteuses en pleine gloire qui en avaient profité pour témoigner de leur amour respectif lors de plusieurs interviews. L'artiste belge à, quant à elle, profiter de ce succès pour publier le making-of du clip de Fever sur son compte Instagram.