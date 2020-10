Dua Lipa et Angèle débarquent avec Fever, Adele se confie sur son album et le retour de Imagine Dragons... Toutes les news musique !

Tout est parti d'une publication sur Twitter le 27 octobre dernier sur le compte officiel de Imagine Dragons ! "Nous vous recommandons ceci" peut-on lire en légende d'un cliché où l'on aperçoit la page d'inscription à la newsletter du groupe (voir ci-dessous). Pour les fans, le message est on ne peut plus clair. Des mois après l'énigmatique publication Instagram de Dan Reynolds, dans lequel le leader du quatuor abordait vaguement leur cinquième opus, il semblerait que cette nouvelle annonce ne fasse pas le moindre doute et qu'elle prédise le retour des interprètes de Believer sur le devant de la scène. Autre détail remarqué par quelques internautes fouineurs, les vêtements du merchandising auraient été modifiés afin d'y apporter la mention "2020". Une évolution qui ne fait, d'après les admirateurs du groupe, que confirmer leur hypothèse.

Avec pas moins de quatre albums en seulement six ans et de nombreuses tournées à travers le monde, Imagine Dragons serait donc sur le point de faire son grand retour. Dan Reynolds, qui avait avoué travailler sur ce cinquième opus depuis un moment déjà, s'était d'ailleurs confié sur leur processus de travail : "Nous écrivons depuis un an et demi pour ce nouveau disque. J'ai probablement écrit des idées pour 150-200 démos que j'ai créées à la maison. Notre second disque était auto-produit pour la grande majorité et c'est l'un de mes albums favoris. Je pense que nous avons besoin d'un guide et d'une direction, tout particulièrement à ce point-là [de notre carrière] à cause de nos égos, mais d'un autre côté, nous avons auto-produit tellement de choses que cela va nous ressembler en fin de compte". Des paroles prometteuses pour ce qui s'annonce déjà comme l'une des sorties les plus attendues de l'année. Et qui dit album, dit tournée. Voilà deux points pour lesquels il faudra s'armer de patience. Courage.

Il sortira le 27 novembre prochain. Annoncé il y a peu, le septième album (extrêmement attendu) de Miley Cyrus sera publié d'ici quelques semaines. La star a dévoilé la cover de ce nouvel opus sur Instagram, laissant un petit mot à ses fans : "si vous lisez ça, sachez que vous aime et que je vous apprécie très profondément. J'ai entamé cet album il y a deux ans. Je pensais que je savais où j'allais - pas uniquement en ce qui concerne l'album mais ma propre vie. Mais rien ne choque plus un ego que l'ego lui-même".

"Alors que je pensais que le plus gros du travail était fait, tout a été supprimé - musique incluse. Parce que tout avait changé. La nature a fait ce que je vois aujourd'hui comme une faveur et a détruit ce que je ne pouvait pas lâcher de moi-même. J'ai perdu ma maison dans un incendie mais je me suis trouvée dans les cendres. Heureusement, mes collaborateurs avaient la musique qui avait brûlé. Mais je ne voulais pas dévoiler mon histoire sans un chapitre manquant".

Sur cet opus, l'on retrouvera notamment l'excellent Midnight Sky mais, pas que. Miley Cyrus y publiera également ses reprises de Heart of Glass et de Zombie. Il faudra patienter encore un peu mais une chose est sûre, ça en vaut la peine.

En août 2018, Boulevard des Airs dévoilait son album Je me dis que toi aussi. Porté par des tubes comme Emmène-moi ou Allez reste, le quatrième opus du duo a depuis été certifié disque d'or. Un joli coup que Florent Dasque et Sylvain Duthu espèrent réitérer avec la sortie, le 20 novembre prochain, de leur nouveau projet. En effet, alors qu'ils faisaient leur grand retour musical il y a quelques mois en collaborant avec L.E.J. sur leur titre Emmène-moi, les artistes en profitaient également pour annoncer officiellement leur nouvel opus. Des belles nouvelles qu'ils accompagnaient également d'un concert drive-in à Albi durant lesquels des spectateurs pouvaient assister à leur concert directement depuis leur voiture. Oui, vous avez bien entendu, c'est à la manière des vieux cinémas américains que Sylvain et Florent avaient souhaité remonter sur scène après le confinement.

La nouvelle est tombée il y a quelques semaines, sans que personne ne voit rien venir : Dua Lipa et Angèle, véritables reines de la pop européennes ont uni leurs forces sur un morceau et ça personne ne l'avait vu venir : « I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa », annonçait Angèle sur les réseaux sociaux, quelques semaines, juste après avoir été aperçue à Londres avec l'interprète de Future Nostalgia.

La bonne nouvelle, c'est que cette fameuse collaboration ne se sera pas fait prier : Fever est disponible dès aujourd'hui et s'impose comme l'une des plus belle sorties de cette fin d'année. Evidemment, c'est à découvrir toute la journée sur Virgin Radio !

À tout juste 20 ans, Petit Biscuit s'apprête à dévoiler au monde entier son second album intitulé Parachute. Parti se ressourcer aux États-Unis et en Islande, où il a pu s'octroyer du temps pour la réalisation de son opus, le jeune homme nous revient plus en forme que jamais. Actuellement en pleine promotion pour son dernier projet, il en a profité pour nous accorder une interview exclusive à retrouver sur les réseaux sociaux de Virgin Radio. L'occasion pour lui de se confier sur le tourbillon de ces dernières années, l'immense succès de son titre Sunset Lover ou encore la folie de se tournées aux quatre coins du globe. Et il faut dire qu'en cinq ans, l'artiste originaire de Normandie a eu le temps d'en voir de toutes les couleurs... Des découvertes, des épreuves, des rencontres, des voyages, une introspection nécessaire qui mènent aujourd'hui à Parachute, un album en neuf titres. On vous laisse l'écouter par vous-même.

Pour la toute première fois de sa jeune mais déjà longue carrière, Petit Biscuit a décidé de poser sa voix sur certains de ses nouveaux titres. Parmi les premiers extraits à bénéficier d'une exposition médiatique et d'un clip, Burnin (voir ci-dessous) nous raconte l'histoire d'un couple de "sex friends" dans lequel l'un des deux tombe amoureux de l'autre. Et même si Mehdi Benjelloun, de son vrai nom, nous assure qu'il n'y a rien d'autobiographique là-dedans, le titre se veut plus réaliste que jamais lorsqu'il chante que "son corps se met à brûler lorsque tu te déshabilles". Désormais beaucoup plus mâture et très conscient des mauvais côtés du monde dans lequel il évolue, le DJ et producteur nous revient avec un album aux multiples thèmes sur lequel il a décidé de prendre un virage musical sans précédent. Un projet audacieux que l'on applaudit !