Dua Lipa est (déjà) de retour en studio (PHOTO)

Le 27 décembre dernier, vous étiez plusieurs millions à attendre avec impatience le concert virtuel de Dua Lipa ! Annoncé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, le show aura tenu toutes ses promesses. Et plus encore. Avec une mise en scène travaillée, une esthétique aux petits oignons et des invités de prestige, tous les critères étaient réunis pour émerveiller les internautes. Un show d'anthologie qui, même si il ne remplace pas une tournée mondiale, aura permis à l'artiste britannique d'interpréter quelques-uns de ses derniers titres en live. Et ce n'est pas rien. Révélée en 2015 grâce à son tube Be The One, la jeune femme d'origine albanaise peut désormais se vanter d'être l'une des personnalités les plus écoutées de la planète. Un record qu'elle doit à son album Future Nostalgia, dévoilé le 27 mars dernier, en plein confinement.

.@DuaLipa hits the studio in new Instagram story. ???? pic.twitter.com/hHtDpL8yxr — Pop Crave (@PopCrave) December 15, 2020

Si l'on pensait que Dua Lipa se concentrerait désormais sur la préparation d'une immense tournée à travers le globe, c'était sans compter sa détermination à nous proposer de nouveaux sons. Sans cesse. En effet, comme on l'aperçoit sur un cliché publié sur le compte Twitter de Pop Crave, la chanteuse de 24 ans serait bel et bien de retour en studio. Une nouvelle qui a tout de suite attiré l'attention des internautes et qui devrait d'ores et déjà lancer les rumeurs d'un nouvel opus en 2021 voire plus tard. Tout cela, bien évidemment, sans la moindre confirmation officielle de la part de l'artiste.

Accompagnée de son fidèle compagnon Dexter, le chien qu’elle a adopté avec son petit-ami Anwar Hadid, l'interprète de Levitating semble ravie de se remettre au travail avec celui qu'elle nomme son "pote de studio". Si cette dernière compte bien surfer sur le succès de son album, dont une réédition a déjà été dévoilée il y a plusieurs mois, il n'est pas exclut qu'elle puisse dévoiler de nouveaux sons dans un avenir proche. Rappelez-vous en juillet dernier, Dua Lipa avait ouvertement affirmé "j’ai de quoi vous faire tenir jusqu’en 2022" à l'une de ses fans qui l'interpellait sur de nouveaux matériaux à sortir. Et c'est tout le mal qu'on nous souhaite !