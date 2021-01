Dua Lipa en une de Rolling Stone, le nouveau titre de Justin Timberlake et les Victoires de la Musique 2021… Toutes les news musique !

2020 aura été une année compliquée et difficile pour l'industrie musicale. Privés de tournée, les artistes ont dû redoubler de créativité pour se ré-inventer. Et c'est justement le cas de Dua Lipa qui, avec son deuxième album (Future Nostalgia, sorti en avril dernier) a su s'imposer dans le paysage musical international. Avec cet album, l'artiste a su s'affirmer et surtout, elle a su faire de la disco-pop une référence. Bref, Dua Lipa a littéralement "sauvé" 2020 (comme diraient nos voisins américains) en nous offrant quelques hits calibrés (dont le très réussi Fever avec Angèle) et en donnant un concert virtuel d'anthologie. Pour la célébrer, le prestigieux magasine Rolling Stone lui a consacré sa Une. L'occasion de revenir sur son parcours mais aussi d'explorer tout ce qui peut passer par la tête de l'artiste.

Mais s'il y a une chose dont Dua Lipa peut être fière, c'est d'avoir contribué à défendre la position des femmes dans l'industrie musicale. "Est-ce que tu te considères comme une Femme Alpha ?", lui a ainsi demandé le journaliste chargé de l'interviewer. "Est-ce que tu l'as intégré ?". Il ne faudra pas longtemps à la chanteuse pour répondre par l'affirmative. En quelques années, Dua Lipa a su mener sa carrière et devenir l'une des popstars les plus puissantes et influentes - et elle n'est pas prête de s'arrêter.

"Il y a quelques mois, @AntClemons et moi avons écrit Better Days. Cette chanson était notre façon de faire le peu que nous pouvions pour encourager tout le monde à garder espoir et à continuer à travailler pour un avenir meilleur. Je suis honoré d'annoncer que nous la jouerons lors de l'inauguration." a récemment écrit Justin Timberlake sur son compte Twitter. Il faut dire qu'après des mois d'incertitude concernant l'issue des élections présidentielles américaines, les partisans démocrates semblent soulagés de la victoire de Joe Biden. Parmi eux, le chanteur américain a donc décidé de s'engager en faveur du futur Président des États-Unis et il interprétera, le 20 janvier prochain, lors de l'investiture de ce dernier, son tout nouveau single intitulé Better Days (Des jours meilleurs).

Accompagné sur ce nouveau morceau par Ant Clemons, l'interprète de Rock Your Body nous transmet un message positif et plein d'optimiste concernant l'avenir politique des États-Unis. "J'espère maintenant, malgré les quatre années passées, que nous sommes sur la bonne voie" affirmait-il récemment. Au même titre que Beyoncé ou U2 avec Barack Obama, ce sera donc au tour de Justin Timberlake et de Demi Lovato de marquer leur soutien au 46e président des États-Unis. Un rendez-vous qui s'annonce déjà plein d'émotions et, pourquoi pas, l'occasion pour le chanteur de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album et une tournée internationale.

En février prochain, le monde pourra découvrir l'envers du décor : vous le savez sûrement, Billie Eilish sera le sujet d'un documentaire exclusif proposé par Apple TV. Alors que ce dernier est prévu pour le mois de février prochain, les fans peuvent passer le temps en écoutant Therefore I Am - son dernier single en date, annonciateur d'un prochain album. Et Billie Eilish ne s'arrête pas là : la jeune artiste a profité du confinement imposé par la pandémie pour se replonger dans ses archives. En ressort un album photo - composé de clichés personnels mais aussi de photos prises en tournée.

« J’espère que vous l’aimerez autant que moi », a ainsi annoncé l'artiste à ses fans. Sobrement intitulé Billie Eilish, le livre proposera ainsi des photographies soigneusement choisies par la jeune femme. Décrit comme un "voyage", l'ouvrage donnera une meilleure vision de sa vie personnelle aux fans. De son plus jeune âge à l'explosion inattendue de sa carrière, Billie Eilish compte bien dévoiler les coulisses de son enfance (mais aussi de son adolescence) à ses fans. Pour découvrir ces photos, il faudra patienter jusqu'au 11 mai prochain - jour de la sortie (mondiale) de l'ouvrage. A noter qu'il sera disponible en format numérique et en version audio.

Bien que le contexte actuel soit plus qu'incertain et morose, les Victoires de la Musique 2021 se tiendront à la Seine Musicale le 12 février prochain. Alors que nous ne savons toujours pas si, en raison de la situation sanitaire, un public pourra assister à l'évènement, la 36 ème édition des Victoires de la Musique compte bien récompenser les artistes les plus marquants de ces derniers mois. En attendant le Jour J, voici les nommés :

En raison de la pandémie actuelle, la Catégorie Concert a été supprimée - elle sera de retour en 2022. Notez qu'une Victoire du Titre le plus streamé sera remise au rappeur Gradur pour le titre "Ne reviens pas" - qui a cumulé plus de 100 millions d'écoute en streaming. Pour plus d'informations relatives à la cérémonie mais aussi pour voter, rendez-vous ICI !