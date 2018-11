Dua Lipa : en studio avec Tove Lo ? 

Dua Lipa est une habituée des collaborations. A son actif, celles avec Martin Garrix (Scared To Be Lonely) Calvin Harris (One Kiss), Blackpink (Kiss and Make Up), Sean Paul (No lie) ou encore Silk City (Electricity). Inutile de s'amuser à les compter... Pour sa prochaine association, elle a chois d'allier ses talents à ceux de Tove Lo. La chanteuse electro-pop, suédoise est connu pour son titre Habits, pour sa collaboration avec Nick Jonas sur Close et dernièrement pour celle avec Major Lazer sur le puissant Blow That Smoke.

L'interprète britannique a dévoilé cette nouvelle collaboration via son compte Instagram en postant une photo, d'elles deux. Un duo qui fera sans doute sensation en marquant les esprits. Les deux artistes s'affichent donc mutuellement ensembles et dévoilent qu'elles ont repris la route des studios. Celle qui rêve de s'associer à Pink, Frank Ocean et Alicia Keys sait s'entourer des meilleures. On ne sait pas encore si le futur morceau apparaîtra sur le second album de Dua Lipa mais on a hâte d'en entendre ne serait-ce que le teaser !