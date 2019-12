Dua Lipa en concert exceptionnel à Paris en 2020 !

Son tube Don't Start Now envahit actuellement les radios du monde entier ! A toute juste 24 ans, Dua Lipa s'affiche déjà comme la nouvelle popstar à succès. Égérie d'un grand parfum, icône de mode, star de la presse à scandale, tout le monde se l'arrache. Alors qu'elle vient d'annoncer le lancement de sa tournée mondiale intitulée Future Nostalgia Tour, celle qui s'est fait connaître il y a un peu plus d'un an s'arrêtera à Paris lors d'un concert exceptionnel. En effet, le 4 mai 2020, Dua Lipa se produira à l'AccorHotels Arena de Paris. Et on ne doute pas que la billetterie sera prise d'assaut par les nombreux fans de la chanteuse dans l'Hexagone.

Comptez entre 33,50 euros et 85 euros pour les places de ce concert exceptionnel. Ouverture de la billetterie le 6 décembre à 9h. En attendant, vous pouvez toujours vous inscrire à la prévente en cliquant ici pour être sûr d'être le ou la première au courant.