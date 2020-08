Dua Lipa en collaboration avec Miley Cyrus ? Ces clichés qui intriguent la toile (PHOTOS)

Révélée en 2015 grâce à son tube Be The One, Dua Lipa née en 1995 dans le quartier de Westminster à Londres. D'origine albanaise, rien ne prédestinait la jeune femme à devenir l'une des chanteuses les plus écoutées de la planète. Pourtant, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, la star vient tout juste de dépasser le milliard de streams pour son tube Don't Start Now sur la plateforme Spotify. Un véritable exploit qui s'ajoute à ceux effectués sur trois autres titres (One Kiss, New Rules et IDGAF) et font d'elle la seule artiste féminine à atteindre ce magnifique score.

Alors qu'elle vient tout juste d'annoncer la sortie de l'édition deluxe de son dernier opus : Club Future Nostalgia : The remix album, Dua Lipa travaille sur de nombreuses collaborations. Après Gwen Stefani et Mark Ronson sur Physical ou Madonna et Missy Elliott sur Levitating, Miley Cyrus pourrait-elle également faire partie de ce nouveau projet ? C'est la question que se pose les fans des deux artistes. Pour preuve, les chanteuses ont posté, chacune leur tour, un cliché d'elles ensemble accompagné de Andrew Watt, un producteur de musique. On les aperçoit dans une pièce sombre qui pourrait fortement ressembler à un studio d'enregistrement. Il faudra toutefois s'armer de patience avant de savoir si la rumeur s'avère vraie puisque aucune information officielle n'a encore été confirmée. Et vous, une collaboration Dua et Miley, ça vous tente ?