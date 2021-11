Dua Lipa embarque Angèle en 1ère partie de sa tournée mondiale

C'est probablement l'une des collaborations dont on a le plus entendues parler en 2020 ! Plus d'un an avant la sortie de son album Nonante-Cinq, attendu pour le 10 décembre prochain, Angèle faisait son retour dans les charts avec le titre Fever, en collaboration avec Dua Lipa. Une rencontre que l'on ne s'était pas forcément imaginé entre ces deux stars de la pop, mais qui semblait pourtant inévitable. En effet, tandis que la chanteuse belge s'est imposée ces dernières années comme l'une des chanteuses francophones les plus talentueuses et rentables de sa génération, son acolyte Dua Lipa n'a rien à lui envier depuis le succès phénoménal de son album Future Nostalgia. Alors que le clip de leur titre cumule plus de 80 millions de vues sur YouTube, c'est bientôt sur scène que les deux amies se retrouveront.

"Je fais lentement mon chemin autour du ????❤️ et j'emmène les filles avec moi @wiffygriffy @tovelo @angele_vl !!!" écrit l'interprète de Don't Start Now en légende de sa dernière publication Instagram sur laquelle on peut voir les dizaines de dates qui composeront sa tournée européenne. Si on découvre que cette dernière sera de passage en France à Paris et à Lyon les 15 et 30 mai 2022, c'est surtout ses deux concerts londoniens qui ont attiré l'attention des internautes. En effet, comme le confirme la story de Angèle, cette dernière effectuera la première partie de son acolyte les 2 et 3 mai prochain dans la capitale anglaise. Un honneur et une opportunité en or pour la jeune belge qui n'a pas encore exporté son talent outre-Manche et qui semblait très heureuse de jouer pour celle qu'elle surnomme "petit filou". En parallèle, l'interprète de Balance ton quoi partira elle aussi sur les routes de France et de quelques pays européens pour le Nonante-Cinq Tour. Pas le temps de s'ennuyer pour ces deux stars de la pop !