Dua Lipa, Ellie Goulding, Bastille... confirment leur présence au concert caritatif Streets Of London ! 

Dua Lipa, Ellie Goulding et Bastille ont été annoncés comme faisant parti du line-up du concert organisé -le mois prochain, par Streets Of London à Wembley afin de récolter des fonds au profit des sans abris. Ce concert caritatif aura pour but non pas de récolter le plus d'argent possible, même si c'est important, mais surtout de sensibiliser les gens sur les conditions et conséquences subits par les sans-abris. L’événement n'est pas nouveau car cette année constituera la cinquième édition. Ellie Goulding, marraine de l'association animera le concert.

"Pour l'heure, selon des chiffres récents, il y a un nombre record de personnes qui dorment dans les rues de Londres. Ce financement supplémentaire destiné à soutenir le travail de Street Of London est plus que jamais nécessaire." déclare-t-elle.

"A ce jour, les concerts de Streets Of London mettant en vedette Ellie Goulding, ont permis de recueillir plus de 300 000 £ au profit de cette organisation caritative. L’événement de cette année augmentera encore ce total, nous sommes donc très reconnaissants à Ellie pour son soutien continu." confie, par ailleurs, l’association.

On connait leur implication pour les bonnes causes et il n'est donc pas étonnant les compter parmi les artistes présents. Dua Lipa, actuellement en studio avec Tove Lo fera à coup sûr sensation. Quant à Bastille, eh bien, en battant des records avec le titre Happier en featuring avec Marshmello, s'assure d'être accueilli comme il se doit. Le concert se tiendra au SSE Wembley Arena à Londres le 20 décembre prochain. Et pour ceux qui seraient intéressés, sachez que les billets seront en ventes à partir du 16 novembre.