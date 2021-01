Dua Lipa : Elle annonce une surprise pour ses fans (PHOTO)

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Dua Lipa dévoilait Club Future Nostalgia, une version remixée de son album sorti en mars dernier. Accompagnée d'artistes prestigieux, la chanteuse s'assurait ainsi une belle visibilité et continuait de surfer sur l'immense succès (il a été téléchargé plus de 3 milliards de fois sur les plateformes de musique à la demande) de son opus Future Nostalgia. Un joli coup de la part de l'artiste britannique qui enchaîne désormais les projets. Concert virtuel, couverture de magazine, contrat de publicité international... Rien ne semble arrêter la jeune fille ! la preuve, cette dernière vient tout juste de publier un post sur son compte Instagram dans lequel elle a intrigué ses fans en écrivant "Les faces B débarquent bientôt..." en légende d'un cliché où elle apparaît par terre et à quatre pattes. Voyez plutôt !

Quelques semaines après avoir dévoilé le titre Fever, aux côtés de Angèle, Dua Lipa semblerait donc prête à faire son retour sur le devant de la scène. Même si aucune information n'a été révélée pour le moment, ce petit détail à propos d'une face B -que l'on utilise pour parler des deux côtés d’une cassette ou d’un vinyle- nous met fortement sur la piste de nouveaux sons. Et si on est d'ores et déjà sûr qu'il ne s'agit pas d'une nouvel opus, il ne pourrait donc s'agir que d'une suite ou d'inédits du précédent projet. Il ne nous reste désormais plus qu'à nous armer de patience...