Dua Lipa : Electricity ft. Diplo et Mark Ronson, la collaboration dévoilée 

Plus rien n'arrête Dua Lipa qui ne cesse de cartonner partout où elle passe. La jeune chanteuse peut se vanter d'avoir livré un premier album efficace et qui devrait finalement devenir un classique. Sorti en 2O17, Dua Lipa (l'album éponyme) comporte des titres tels que IDGAF, Blow Your Mind ou encore New Rules - des singles qui ont clairement confirmé son talent. Pouvait-elle s'arrêter là ? Non, évidemment. Dua Lipa a annoncé récemment qu'elle préparait une réédition comportant quelques inédits (dont une collaboration avec BLACKPINK). Mais le single chargé de défendre ce nouveau projet est Electricity ft. Diplo et Mark Ronson.

Dans le clip, on retrouve Dua Lipa (blonde platine pour l'occasion) dansant comme jamais. Le décor a été planté dans un loft New-Yorkais où la fête bat son plein - et où l'ambiance est, forcément, électrique. Le petit clin d'eil de la fin fait sourire : Diplo et Mark Ronson (qui ont collaboré avec Dua Lipa) restent visiblement coincés dans l'ascenseur. La chanteuse signe un nouvel hymne pop qui devrait connaître le même succès que One Kiss. Celle que les internautes appellent "la princesse de la pop" est même en passe de devenir "plus populaire que Beyoncé" (selon Paris Match) et nul doute qu'Electricity enfoncera le clou.