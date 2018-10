Dua Lipa : Electricity, en version acoustique

Dua Lipa est sur tout les fronts et on ne compte plus ses nombreuses collaborations. Les dernières en dates ? Kiss and Make Up en featuring avec le groupe de K-Pop féminin Blackpink et Electricity en association avec Mark Ronson et Diplo sur le projet Silk City. Et alors que la chanteuse vient de dévoiler la Complete Edition de son album éponyme sorti en 2017, elle s'offre un petit tour de chant sur une version acoustique d'Electricity. Il n'en fallait donc pas plus pour attirer notre attention.

On savait Dua Lipa à l'aise avec sa voix et on avait notamment apprécié l'entendre sur IDGAF lors que son passage à BBC Radio 1 Live Lounge. Alors forcément, on ne pouvait que valider sa version acoustique d'Electricity... A écouter, tout de suite, maintenant, sans tarder !