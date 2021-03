Dua Lipa, éblouissante en couverture du New York Times (PHOTOS)

S'il y a une artiste qui a marqué l'année 2020, c'est bien elle : Dua Lipa peut se vanter d'avoir posé les bases d'une carrière solide à l'aide deux albums réussis. Avec le premier (opus éponyme), Dua Lipa nous plongeait dans un univers pop et audacieux. Avec Future Nostalgia, dévoilé en avril dernier, l'artiste a vu sa popularité monter d"un cran. Il faut dire qu'à l'aide de morceaux efficaces tels que Break My Heart, Levitating ou encore Love Again, l'artiste a su remettre la disco pop au goût du jour tout en prouvant son talent. Après un show virtuel acclamé et quelques nominations aux Grammy Awards 2021, Dua Lipa commence plutôt bien l'année. Et justement, pour la célébrer, le magazine New York Times l'a choisie pour la couverture de sa "Music Edition". voyez plutôt :

Dua Lipa pour le NYT

Dua Lipa

Dua Lipa repartira t-elle avec un trophée lors des Grammy Awards ? Dominera t-elle la cérémonie ? Pour le savoir, rendez-vous le 14 mars.