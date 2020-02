C'est LE morceau qui tourne en boucle sur les ondes : Don't Start Now, single chargé de porter la nouvelle ère de Dua Lipa est un succès et il annonce un deuxième album excellent pour la popstar. Avec ce titre, Dua Lipa s'est définitivement imposée sur la scène pop internationale mais dans le Live Lounge de BBC Radio One, Hayley Williams (Paramore) a choisi de redécouvrir le titre. Voyez plutôt :

Connue pour avoir brillé au sein de Paramore, Hayley Williams propose cette fois un projet solo. Avec Petals For Armor, la chanteuse nous a notamment offert Simmer. Venue présenter ce nouveau chapitre de sa carrière dans le Live Lounge, elle n'est pas repartie sans faire une reprise - réussie.