Dua Lipa : Don't Start Now en live pour les ARIA Awards 2019

La saison des cérémonies de remises de prix est lancée ! Alors que les AMA's ont rythmé les Etats-Unis pas plus tard que le week-end dernier, c'est cette fois en Australie que Virgin Radio vous emmène ! Là-bas, les artistes sont célébré lors des ARIA Awards... Si Tones and I (révélation australienne) a gagné quelques trophées, cette cérémonie fut aussi l'occasion pour Dua Lipa de présenter son nouveau single, Don't Start Now.

Pour rappel, la jeune popstar vient tout juste d'entamer une nouvelle ère. Après le succès incontestable de son premier album, Dua Lipa a souhaité marquer son retour avec le très efficace Don't Start Now - qui achève de convaincre quiconque qui ne la verrait pas comme une référence de la pop moderne. Sur scène, l'interprète de IDGAF a livré un show à la hauteur de sa réputation ! De quoi nous donner hâte à la suite.