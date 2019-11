Dua Lipa : Don't Start Now en live pour la première fois aux MTV EMA 2019 (VIDEO)

She's back ! Après des mois de silence, Dua Lipa a finalement ouvert un nouveau chapitre de sa carrière avec Don't Start Now, single si efficace qu'il s'est hissé en tête des charts le jour de sa sortie. Après un premier album clairement réussi, la jeune artiste semble prête à se dépasser, prouvant qu'elle ne sera pas l'artiste d'un seul disque. Et justement, elle l'a prouvé avec une performance époustouflante aux MTV EMA 2019. Voyez plutôt.

On le rappelle, les MTV EMA ont récompensé (à Séville) les artistes les plus influents de cette année écoulée : ainsi, Shawn Mendes, Taylor Swift ou encore Billie Eilish sont repartis avec un prix. De son côté, Dua Lipa a profité de la cérémonie pour acter son retour sur scène. Si la performance nous rappelle (légèrement) le mythique live de Beyoncé à Coachella (si, si, regardez le show sur Netflix), force est de constater que Dua Lipa est prête à entamer cette nouvelle ère. Et on a hâte.