Dua Lipa : Don't Start Now en live pour Jimmy Fallon (VIDEO)

Patience, le nouvel opus de Dua Lipa sera dans les bacs en 2020. Pour l'heure, la chanteuse prend soin de teaser cette nouvelle ère : après avoir littéralement repris ses réseaux sociaux à zéro, l'interprète de New Rules a dévoilé pas moins de deux titres : Don't Start Now et, plus récemment, Future Nostalgia. Et justement, de passage sur le prestigieux plateau de Jimmy Fallon, Dua Lipa a interprété Don't Start Now.

La bonne nouvelle pour les fans français, c'est que le 4 mai prochain, Dua Pila se produira en France, à l'AccorHotels Arena. Pour l'heure, la chanteuse continue de nous présenter ses titres en live : si vous en voulez encore, ne manquez pas son live pour les ARIA Awards (en Australie).