Dua Lipa : Don't Start Now en live pour Ellen Degeneres (VIDEO)

Cette année, Dua Lipa publiera l'album qui succèdera à son premier opus : cette nouvelle ère s'annonce explosive avec notamment les signes Don't Start Now et Future Nostalgia et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se lancera dans une tournée mondiale pour défendre ce nouveau chapitre de sa carrière. En attendant de la retrouver sur la scène de l'AccorHotels Arena plus tard cette année, place à sa performance sur le plateau d'Ellen Degeneres.

De passage sur le plateau d'Ellen Degeneres, la star a littéralement fait danser le public présent - en même temps, venant de Dua Lipa, on n'attendait pas mieux ! Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir l'opus mais tout cela s'annonce prometteur.