Dua Lipa dévoile un extrait de Don’t Start Now, son prochain single !

ENFIN ! Après des mois d'attente, Dua Lipa semble enfin prête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Après le succès incontestable de son premier effort, la jeune chanteuse semble déterminée à régner sur le monde de la pop. Et pour préparer cette ère qui démarre, Dua Lipa a fait table rase de ses précédents posts sur les réseaux avant de les mettre aux couleurs de son prochain single, Don't Start Now. Et bonne nouvelle pour les plus impatients, elle nous en a offert un petit extrait. C'est cadeau.

Avant de partager cet extrait, l'interprète de One Kiss avait déjà teasé ses fans : "Miss Me ?", avait-elle posté. Juste après, Dua Lipa fait donc monter la pression d'un cran en dévoilant un extrait du single à venir. Il faudra s'attendre à un morceau pop et rythmé (évidemment) et qui, de toute évidence nous ramènera (légèrement) dans les 80's. On a hâte !