Dua Lipa dévoile un clip animé pour son tube planétaire Levitating (VIDEO)

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale (certaines dates françaises ont d'ailleurs été reportées), la chanteuse britannique révélée il y a quelques années grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la star est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques dont le célèbre parfum Libre de Saint Laurent. Une visibilité mondiale qui semble aller de pair avec son succès dans l'Hexagone. Et en parlant de succès, il semblerait que l'artiste ait décidé de surfer sur celui du titre Levitating, à l'origine d'un record dans les charts, en commandant un nouveau clip en animation japonaise inspiré par "Sailor Moon". On vous laisse visionner cette vidéo dévoilée il y a quelques jours sur les plateformes spécialisées.

Quelques mois après Hallucinate, qui avait lui-aussi bénéficié d'un clip animé, c'est donc sur Levitating que Dua Lipa a décidé de jeter son dévolu. Un projet plutôt nostalgique dans lequel on retrouve la chanteuse aux commandes d'un véhicule intergalactique qui lui permet de se rendre sur différentes planètes afin de s'y produire en concert. Une vidéo qui fait probablement un clin d'œil au fait qu'elle débutera bientôt un immense voyage dans plusieurs dizaines de villes à travers le globe pour la tournée de son album Future Nostalgia. En attendant, la chanteuse ne chôme pas. En effet, la star avait récemment publié l'affiche du film Argylle, dans lequel elle devrait interpréter un petit rôle aux côtés d'autres stars telles que Bryan Cranston, Samuel L. Jackson Henry Cavill (Superman), Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Catherine O’Hara, ou encore John Cena. Basé sur le roman d'espionnage d'Ellie Conway, le film suit un grand espion, Argylle, qui parcourt le monde à la recherche d'aventures.

