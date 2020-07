Dua Lipa dévoile le premier extrait du clip de Hallucinate (VIDEO)

Le 27 mars dernier, Dua Lipa prenait la décision de dévoiler son album Future Nostalgia en pleine crise sanitaire mondiale. Un choix difficile pour la jeune chanteuse qui se soumettait ainsi aux critiques du public tout en prenant le risque de perdre énormément d'argent sur les ventes de son opus. Malgré tout, la jeune britannique a su séduire les foules, en manque de distraction ces dernières semaines, avec des titres lumineux et entraînants. Porté par des tubes comme Don't Start Now, Physical ou Break my Heart, le deuxième album de la jeune chanteuse continue sur sa lancée avec la sortie imminente du clip de Hallucinate.

C'est depuis son compte Twitter que Dua Lipa a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. "Ce vendredi #hallucinate" précise la star en légende d'une vidéo de quelques secondes. Un projet sur lequel la star ne devrait pas apparaître puisque le clip semble avoir été fait à la manière d'un dessin-animé. Il faudra toutefois s'armer de patience avant de découvrir ce qui pourrait bien être le quatrième gros tubes de l'album de la révélation pop de ces dernières années.