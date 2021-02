Dua Lipa dévoile la tracklist de The Moonlight Edition, la réédition de Future Nostalgia

En 2020, Dua Lipa provoquait l'engouement avec son deuxième opus, Future Nostalgia. Porté par des singles efficaces tels que Break My Heart ou encore Don't Start Now et Levitating, l'opus s'est imposé comme une pépite pop à ne surtout pas manquer. Privée de scène en raison de la pandémie qui sévit actuellement, Dua Lipa ne s'est pas pourtant pas laissée abattre : l'artiste - qui a livré un concert virtuel mémorable avec Studio 2054- compte bien poursuivre ce chapitre de sa carrière. Et justement, le 12 février prochain, elle nous en offrira une réédition. Pour patienter d'ici là, en voici la tracklist :

The Moonlight Editon nous proposera ainsi les morceaux qui, au fil des mois, sont devenus des tubes mais aussi quelques inédits : We're good (qui sera publié le 11/02), Fever (avec Angèle) ainsi que Prisoner (ft. Miley Cyrus) seront à retrouver sur cette nouvelle version.

Patience, plus que quelques jours !