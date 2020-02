Dua Lipa dévoile la tracklist de Future Nostalgia, son nouvel album

Patience, il faudra attendre encore un peu avant de découvrir cet album qui, clairement, s'annonce excellent. Après le succès incontestable de son premier opus, Dua Lipa s'offre une nouvel ère plus électrique, plus pop, plus acidulé (mais toujours aussi teintée de Girl Power). Ainsi, on a pu découvrir des titres tels que Don't Start Now, Future Nostalgia ou encore, plus récemment, Physical. Et la bonne nouvelle pour les fans impatients, c'est qu'après avoir dévoilé la cover de son album, la chanteuse en a publié la tracklist. C'est cadeau.

#1. Future Nostalgia

#2.Don’t Start Now

#3. Cool

#4. Physical

#5.Levitating

#6. Pretty Please

#7.Hallucinate

#8. Love Again

#9.Break My Heart

#10. Good In bed

#11. Boys Will be Boys

Le nouvel opus de Dua Lipa sera dans les bacs le 3 avril prochain et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, elle sera de passage en France pour un concert exceptionnel.