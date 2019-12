Dua Lipa dévoile la lyrics Video de Future Nostalgia (VIDEO)

Dua Lipa est de retour, plus puissante que jamais ! Après le succès de son premier opus, la star entame une nouvelle ère. Porté par l'excellent Don't Start Now, l'album (intitulé Future Nostalgia) s'annonce prometteur. Et justement, pas plus tard que vendredi dernier, Dua Lipa partageait un titre (éponyme). Bonne nouvelle, la lyrics video est disponible !

Et justement, si l'on fait attention au paroles, on constate deux choses : la première, c'est que Dua Lipa a clairement évolué musicalement. La deuxième, c'est que Future Nostalgia est en phase de devenir un hymne féministe en 2020 : "I can't teach a man how to wear his pants", chante t-elle avec confiance. Et comme diraient les américains, "we're so here for it".

Dua Lipa sera en concert à Paris le 4 mai 2020.