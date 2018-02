Dua Lipa dépasse le milliard de vues avec le clip de New Rules

Joli succès pour le clip New Rules de Dua Lipa qui devient la 100ème vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube. Il aura fallu un peu plus de sept mois au clip pour dépasser le milliard de vues sur YouTube. Du haut de ses 22 ans, Dua Lipa est par ailleurs la plus jeune artiste féminine à cumuler plus d'un milliards de vues pour un clip musical ! Sacré record pour une artiste qui, il y a à peine un an, était encore inconnue au bataillon au delà des frontières de l'Europe. Et c'est bien la viralité du clip de New Rules qui permet à la jeune femme de trôner actuellement à la 6ème place du prestigieux Billboard Hot 100.

Dua Lipa était l'invitée du talk show d'Ellen Degeneres il y a quelques jours, preuve ultime de sa popularité. En concert aux quatre coins du monde, la pop star joue partout à guichets fermés. Nommée 5 fois aux Brit Awards 2018, cérémonie à laquelle on vous invite en écoutant Virgin Radio, la chanteuse aura tout gagner si elle en repart avec quelques trophées. Une belle conclusion pour l'aventure entamée en juin dernier, à la sortie de son premier album studio.