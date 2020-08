Dua Lipa déjà au sommet avec Levitating (ft. Madonna et Missy Elliott)

Vendredi dernier, Dua Lipa dévoilait son excellent remix de Levitating - morceau à retrouver sur son deuxième album, Future Nostalgia. Pour ce remix, la jeune artiste s'est entourée de deux pointures de la sphère musicale US : Madonna et Missy Elliott, rien que ça. Si le morceau est d'ores et déjà à découvrir sur les ondes de Virgin Radio, il n'aura pas mis longtemps à se hisser dans les charts du monde entier : sur iTunes par exemple, Levitating est déjà dans le Top 10.

Ce que Dua Lipa a nommé le Blessed Madonna's Levitating Remix ne sera pas le seul morceau issu du Club Future Nostalgia (collection de remixes) : le 28 août prochain, on attend le remix de Physical avec, tenez-vous bien, Mark Ronson et Gwen Stefani. En attendant de découvrir cette pépite, il ne nous reste qu'à écouter Levitating en boucle - et à attendre qu'il ne soit numéro un !