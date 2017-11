Dua Lipa dans le Lab Virgin Radio, redécouvrez son interview et son live

Votre rendez-vous de la fin du week-end, c'est le Lab Virgin Radio ! Tous les dimanches de 20h à 00h, Lionel Virgille reçoit des invités prestigieux afin de vous faire passer de beaux moments musicaux entre live et interviews. Après la venue de The Script, Léa Paci, Camila Cabello, Louane, Julia Michaels, Arcadian ou encore Sam Smith ces dernières semaines, ce dimanche 12 novembre c'était au tour de Dua Lipa de venir dans l'émission ! Lors de son passage dans le Lab Virgin Radio, la chanteuse britannique n'a pas hésité à reprendre son tube planétaire "New Rules" en version acoustique. C'est à revoir tout de suite !