Dua Lipa dans Le Lab Virgin Radio dimanche 10 novembre

C'est notre coup de cœur pop du moment, elle cartonne actuellement avec son tube New Rules (34ème du Billboard Hot 100) dont la vidéo virale compte plus de 500 millions de vues sur YouTube. Ce phénomène c'est Dua Lipa, une chanteuse anglaise de 22 ans que l'on vous faisait découvrir dans le Lab Virgin Radio en mai 2016, alors qu'elle était encore une parfaite inconnue. En l'espace d'un peu plus d'un an, la jeune femme est devenue l'un des talents les plus prometteur de la scène pop internationale et c'est donc en toute logique que vous la retrouverez dans Le Lab Virgin Radio, entre 20h et minuit, ce dimanche 10 novembre.

Dua Lipa s'est prêtée au jeu de l'interview et du live à l'occasion de sa venue dans les studios du Lab Virgin Radio en octobre dernier. Lionel a pu la cuisiner sur ses projets ainsi que le succès incroyable de New Rules. Si vous avez aussi hâte que nous de découvrir l'anglaise au micro de Virgin Radio dimanche soir, on vous propose de patienter en découvrant l'interview qu'elle a accordé à la rédaction de VirginRadio.fr. Ne manquez pas Le Lab Virgin Radio avec Dua Lipa ce dimanche 10 novembre entre 20h et minuit sur Virgin Radio !