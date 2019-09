Dua Lipa : un prochain album "plus mature" ? 

Depuis la sortie de son premier opus éponyme, Dua Lipa a fait bien du chemin. La chanteuse s'est un nom dans la pop, imposant ses singles un à un dans les charts : IDGAF, New Rules, Blow Your Mind... mais aussi One Kiss ft. Calvin Harris, tous ont connu le succès. Evidemment, tout le monde attend la suite. Dua Lipa travaille sur son prochain opus (et espère le sortir vite). Mais, que peut-on vraiment en attendre ? La chanteuse a avoué travailler sur un album "plus conceptuel" mais aussi "plus mature".

Lors d'un entretien accordé au VOGUE UK, Dua Lipa s'est laissée aller à quelques confidences : "Ce que j'aime avec ce disque, c'est que c'est un album pop mais aussi très éclectique", avoue t-elle. "J'ai expérimenté avec tellement de sons différents... mon nouvel album est toujours pop et fun mais il est un peu plus conceptuel. J'avais le titre et je suis partie de là".

"Je ne me prends pas au sérieux mais ce disque sonne plus mature". Entre les tournées, les festivals, son ascension fulgurantes et toutes les rencontres qui ont ponctué sa carrière, Dua Lipa a forcément grandi. Et nous, on a hâte de le constater en musique.