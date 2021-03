Dua Lipa choisit Love Again en guise de prochain single

Presque un an après la sortie de son deuxième album, Dua Lipa continue de promouvoir Future Nostalgia : alors que The Moonlight Edition (qui propose notamment Fever ft. Angèle ou encore Prisoner avec Miley Cyrus) cartonne dans les charts, Dua Lipa compte bien nous faire profiter de l'opus qui a illuminé sa carrière. Ainsi, après Levitating, Break My Heart ou encore Don't Start Now, c'est au tour de Love Again de faire office de single.

Lors de son passage dans le célèbre Tiny Desk, Dua Lipa confiait que Love Again était de loin l'un de ses titres préférés. La raison ? Love Again évoque le fait de retrouver l'amour et ce, même lorsqu'on pense l'avoir perdu à jamais. Et ce n'est pas la seule particularité du morceau ; les mélomanes l'auront reconnu, la chanson reprend le sample de My Woman, signé Lew Stone & the Monseigneur Band.

Dua Lipa choisira t-elle d'interpréter Love Again lors de la prestigieuse soirée des Grammy Awards ? Pour le découvrir, il faudra patienter encore un peu !