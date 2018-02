Dua Lipa, Charli XCX, Zara Larsson, MO et ALMA interprètent IDGAF en live

Avant d'éblouir les BRIT Awards de mille feux avec une superbe performance de New Rules, Dua Lipa et la BBC Radio 1 ont ravi les fans de l'artiste en dévoilant une interprétation exceptionnelle de son tout nouveau single, IDGAF. Installée dans les studios des Foo Fighters en Californie, l'anglaise a formé pour l'occasion un supergroupe avec Charli XCX, Zara Larsson, MO et ALMA. Un moment de pur girlpower avec quelques une des artistes européennes les plus en vues de la pop actuelle. Dommage que la version originale ait été censurée, radio publique oblige, vous n'entendrez pas le "fuck" de IDGAF !

Dua Lipa est au sommet de sa gloire ces dernières semaines. Après avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube avec la clip vidéo de New Rules, l'anglaise décrochait 2 trophées lors des BRIT Awards 2018. Ceux de la chanteuse britannique de l'année et de la révélation britannique de l'année, des prix amplement mérités tant la jeune femme s'est imposée dans le paysage de la pop musique au cours des derniers mois. Elle est d'ailleurs en passe de conquérir les Etats-Unis, New Rules y a atteint la place de n°6 au Billboard Hot 100, et la chanteuse vient de rajouter plusieurs dates de concerts au pays de l'oncle Sam. Elle joue par ailleurs à guichets fermés partout où elle se produit en live ! La naissance d'une star.