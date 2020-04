Dua Lipa : Bientôt un troisième album ?

Future Nostalgia (deuxième opus de Dua Lipa) est sorti il y a quelques semaines et déjà, il s'est imposé comme l'un des meilleurs albums de 2020. Porté par des singles efficaces tels que Don't Start Now ou encore Physical, Future Nostalgia est de loin la pépite pop qu'il nous manquait - confirmant au passage le talent de Dua Lipa. Or, se pourrait-il qu'elle soit déjà en train de préparer la suite ?

We could be getting @DUALIPA's third album sooner than expected... ???? pic.twitter.com/oplm2qoOgs — The Official Big Top 40 (@BigTop40) April 12, 2020

Lors d'une interview accordée à "Official Big 40" (émission britannique), Dua Lipa a avoué que les bouleversements dûs au coronavirus pourrait bien la pousser à travailler son troisième album plutôt que prévu : « Je ressens toujours de la pression car au final je veux toujours que mes fans soient fiers et je veux être sûre de leur donner de la bonne musique qui représente vraiment qui je suis. En ce moment, je ne pense pas vraiment à mon troisième album. J'étais censée partir en tournée fin avril, mais ça a été reporté, donc je vais probablement commencer à penser à mon troisième album plus tôt que prévu. Juste parce que je vais probablement avoir un peu de temps pour aller en studio d'ici là », a t-elle ainsi expliqué.

En attendant de la retrouver sur scène, sachez que Dua Lipa prépare la sortie de la version Deluxe de son album... avec des collaborations incroyables !